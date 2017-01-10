Москва, 10 января, 2017, 08:46 — ИА Регнум. Brent двигается в более высоком эшелоне, однако диапазон остается довольно узким: 55,00—58,50 долл./баррель. Нефть достигла гармонии и будет в течение оставшегося месяца демонстрировать умеренные колебания вплоть до того момента, пока не появятся первые данные по выполненным обещаниям нефтедобытчиков. Если квоты в январе будут соблюдены, это создаст все условия для резкого роста котировок выше 60 долл./баррель, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«А пока остается наблюдать за первыми комментариями официальных лиц и данными по коммерческим запасам углеводорода в США. В течение недели члены ОПЕК проведут несколько конференций в Абу-Даби. Тем временем генеральный секретарь картеля Мохаммед Баркиндо совершит трехдневную поездку в Кувейт, чтобы обсудить механизмы работы комитета, ответственного за соблюдение договоренностей по сокращению добычи нефти. В ходе визита он проведет консультации с министром нефти Ассамом аль-Марзуком, возглавляющим мониторинговую комиссию от ОПЕК», — пояснила Афанасьева.

«Не исключено, что на рынок будут поступать интересные комментарии по поводу выполнения соглашения, так что резкие скачки Brent не исключены. Однако по активу имеет смысл придерживаться диапазонной стратегии с покупкой у нижней границы и продажей у верхней», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, 9 января мировые цены на нефть резко упали на опасениях, что сокращение производства нефти в странах ОПЕК и государствах-партнерах картеля вызовет скачок добычи сланцевого топлива в США. Сегодня, 10 января, нефть дорожает. Цена на нефть Brent на Лондонской бирже ICE Futures выросла на $0,1 (0,18%) — до $55,04 за баррель. Нефть марки WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи поднялась на $0,08 (0,15%) — до $52,04.