Москва, 10 января, 2017, 08:26 — ИА Регнум. Торги по нефти 9 января завершились в отрицательной области. По итогам дня нефть сорта Brent подешевела на 3,64%, до $54,73. Ценовое давление на нефть вызвали рост нефтяных буровых установок в США и новость о том, что американские власти собираются выставить в январе на продажу свой стратегический нефтяной запас, считает аналитик Альпари Владислав Антонов. В январе Минэнерго США планирует продать 8 млн баррелей.

Нефтяная вышка

Цена может опуститься до $54,30, при этом с технической точки зрения покупателям ничего не будет угрожать. В Азии за баррель Brent дают $55,09 (+0,66%). Сегодня, 10 января, для покупателей задача-минимум — восстановить цены до $55,83, максимум — подняться до $56,70. Пробой уровня $54,30 спровоцирует снижение котировок сначала до 52,80, потом до $50,95.