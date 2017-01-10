Париж, 10 января, 2017, 07:43 — ИА Регнум. Биатлонист французской сборной Аристид Бегю, комментируя победу российского соперника Александра Логинова в двух последних гонках на Кубке IBU, назвал себя приверженцем чистого спорта, а Логинова — мошенником. Об этом он написал в своём микроблоге в Twitter.

Biathlonworld.com Александр Логинов

«Проиграть сильнейшему ─ да! Проиграть мошеннику ─ нет! EPO ─ стоп! Мы за чистый спорт», ─ заявил Бегю.

Напомним, Логинов, ранее дисквалифицированный на два года за применение препарата эритропоэтин, был допущен к участию в гонках в Мартелле (Италия) и выиграл их. Гонки проходили с 5 по 8 января: Бегю в одной из них занял восьмое место, в другой — шестое.