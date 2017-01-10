Москва, 10 января, 2017, 05:44 — ИА Регнум. Минтранс России подготовит поправки в Кодекс об административных правонарушениях, ужесточающие наказание для владельцев грузовиков за неоплату проезда в рамках системы «Платон». Как пишет 10 января газета «Коммерсантъ», соответствующее поручение ведомству дал вице-премьер Аркадий Дворкович по итогам совещания в правительстве.

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Согласно действующей редакции КоАП, владелец грузовика может получать не более одного штрафа за неоплату проезда по федеральной дороге в сутки. Это правило предполагается отменить.

Кроме этого, будет частично отменена скидка в 50% для водителей, оплативших штраф в 20-дневный срок, — она не будет действовать в том случае, если неоплату проезда в рамках «Платона» зафиксировал инспектор Ространснадзора, а не камера.

Между тем, по информации издания, в комитете Госдумы по госстроительству, который рассматривает все поступающие в парламент поправки к КоАП, предложения Минтранса поддержать отказались. Как заявил первый зампред комитета Вячеслав Лысаков, указанные льготы были одобрены Госдумой, чтобы снять «социальное напряжение и смягчить некорректно введённый «Платон». «На фоне обсуждения увеличения тарифа за проезд предложение считаю нецелесообразным», — отметил он.

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