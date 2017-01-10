Вашингтон, 10 января, 2017, 04:00 — ИА Регнум. Американские сенаторы от Республиканской и Демократической партий заявили о готовности представить пакет «всеобъемлющих» санкций в отношении России за якобы имевшее место вмешательство в выборы президента США, передаёт агентство Reuters.

Beforeitsnews.com Сенат США

Сообщается, что законопроект подготовили республиканец Джон Маккейн, а также демократы Бен Кардин и Роберт Менендес. Представить документ сенаторы намерены во вторник, 10 декабря.

Ранее, напомним, конгрессмены от Демократической партии призвали к созданию независимой двухпартийной комиссии по расследованию «российских кибератак». В предполагаемую комиссию должны войти 12 человек — представителей демократов и республиканцев, не являющихся членами Конгресса, обладающих полномочиями допроса свидетелей, получения засекреченных документов, выдачи повестки в суд.

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Как передавало ИА REGNUM, на минувшей неделе американская разведка обнародовала доклад, в котором утверждается, что президент России Владимир Путин якобы лично дал указания повлиять на ход президентской кампании в США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения в кибератаках со стороны США «охотой на ведьм», от которой в Москве уже «серьёзно устали».

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