Вашингтон, 10 января, 2017, 03:11 — ИА Регнум. Конгрессмены от Демократической партии США призывают к созданию независимой двухпартийной комиссии по расследованию «русских кибератак» во время выборов в США, передает Reuters 10 декабря.

Цитата из к/ф «В поисках капитана Гранта». Реж. Станислав Говорухин. 1985. СССР Спаси нас от русских хакеров!

Законопроект, названный «Акт защиты нашей демократии» внесен в Палату представителей Конгресса США. Согласно проекту, в будущей комиссии должно быть 12 членов, представителей демократов и республиканцев, не являющихся членами Конгресса, обладающих полномочиями допроса свидетелей, получения засекреченных документов, выдачи повестки в суд.

Примечательно, что еще до установления комиссии и получения каких-либо доказательств многим сенаторам «уже все понятно» в вопросе кибератак и их инициаторов.

«Нет никаких сомнений в том, что Россия напала на нас», — сообщил конгрессмен-демократ Бен Кардин, член комитета по иностранным делам Сената, представлявший законопроект.

Как сообщало ИА REGNUM, на минувшей неделе американская разведка обнародовала доклад, в котором утверждается, что президент России Владимир Путин якобы лично дал указания повлиять на ход президентской кампании в США. Доказательств в докладе представлено не было — согласно сообщению Государственного департамента США, они слишком секретны, чтобы их можно было предъявить.