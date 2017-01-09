Вашингтон, 10 января, 2017, 02:25 — ИА Регнум. Отсутствие в докладе американской разведки каких-либо доказательств якобы имевшего место вмешательства России в выборы президента США обусловлено необходимостью защиты источников информации и методов работы американских спецслужб, заявил на брифинге официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби.

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«Они (спецслужбы — ред.) отвечают за то, чтобы не раскрывать свои методы и источники, и мы предоставляем разведывательному сообществу решать, когда они рассекречивают информацию, самим определять, какую информацию обнародовать», — приводит слова Джона Кирби телеканал RT.

Как передавало ИА REGNUM, на минувшей неделе американская разведка обнародовала доклад, в котором утверждается, что президент России Владимир Путин якобы лично дал указания повлиять на ход президентской кампании в США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения в кибератаках со стороны США «охотой на ведьм», от которой в Москве уже «серьёзно устали».

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