Абуджа, 10 января, 2017, 01:06 — ИА Регнум. Президент Нигерии Мохаммаду Бухари возглавит делегацию трех западноафриканских стран, целью которой являются переговоры с президентом Гамбии Яхья Джамме о мирной передаче власти, передает Associated Press 10 января.

USAFRICOM Яхья Джамме

Как сообщил глава МИД Нигерии Джефри Оньема, Бухари решил лично принять участие в переговорах дипломатов из Нигерии, Сенегала и Либерии с Джамме, которые состоятся в среду, 11 января.

Целью поездки делегатов от трех африканских стран в Гамбию является «вразумление» президента Гамбии Яхьи (Яйи) Абдул-Азиз Джамус Джункунг Джамме, проигравшего на выборах кандидату от оппозиционной «Объединенной демократической партии Гамбии» Адаме Барроу. Несмотря на то, что передача полномочий уже должна была состояться 19 декабря, Джамме отказался отдавать власть — вместо этого президент Гамбии мобилизовал войска, распорядился закрыть ряд оппозиционных радиостанций и начал аресты политических противников.

По сообщению МИД Нигерии, политический кризис в Гамбии уже привел к массовому «исходу» беженцев из Гамбии в соседние страны и проблемам с безопасностью в странах ЭКОВАС.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошедших 1 декабря всенародных выборах президента Гамбии победу одержал кандидат от оппозиции Адама Барроу, набравший 45,5% голосов. За Яхья Джамме проголосовали 36,7% избирателей. Президент Джамме первоначально признал поражение, однако 9 декабря вдруг передумал и заявил, что «передаст власть только Аллаху».