Афины , 10 января, 2017, 00:35 — ИА Регнум. Смерть заведующего консульским отделом посольства России в Афинах Андрея Маланина наступила от естественных причин, передает Associated Press 10 января.

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По информации греческой полиции, на теле погибшего не обнаружено следов насильственной смерти. Факт гибели консула от естественных причин также подтвержден посольством России в Греции.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января 55-летний российский дипломат Андрей Маланин был найден мертвым в своей квартире в Афинах. О гибели Маланина было сообщено работниками российского консульства и сотрудниками греческой полиции.