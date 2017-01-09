София, 10 января, 2017, 00:10 — ИА Регнум. Около полутора миллионов пенсионеров в Болгарии имеют доход ниже порога бедности. Такие данные привела 9 января министр труда Зорница Русинова в письменном ответе на вопрос депутатов Народного собрания, передаёт болгарское издание «Инвестор».

Болгария

Прожиточный минимум, определённый решением правительства Болгарии, в 2016 году составлял 314 левов (около 160 евро) в месяц. Как следует из ответа министра, основную пенсию, не превышающую данную сумму, получают более 1,49 млн пенсионеров (68,3%). При этом средств на проживание не имеют 1,29 млн пенсионеров (59,2%), которые получают различные социальные выплаты и дополнительные надбавки к основной пенсии.

По данным министерства труда Болгарии на 31 декабря 2016 года, всего в стране насчитывается 2,18 млн пенсионеров, из которых 40% получают не более 200 левов (около 102 евро) в месяц.

Между тем, Национальный институт страхования ранее озвучил прогноз, согласно которому в 2017 году средняя пенсия в Болгарии вырастет на 3% и будет составлять 342 лева (около 174 евро).

Следует отметить, что пенсии или социальные выплаты нередко являются единственным источником средств к существованию для болгарских семей. Согласно оценкам Национального статистического института Болгарии, всего за чертой бедности в стране находится пятая часть населения. При этом, если вычесть из доходов домохозяйств все социальные выплаты, число бедных превысит четверть населения, а если вычесть также и пенсии, то за чертой бедности оказывается более 40% болгарских граждан.

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