Никосия, 9 января, 2017, 23:28 — ИА Регнум. Мирное соглашение на Кипре затруднительно, но возможно, заявил старший представитель ООН, сообщает 9 января Reuters.

Родственники пропавших без вести в результате турецкого вторжения 1974 года греко-киприотов

Эспен Барт Эйде, бывший министр иностранных дел Норвегии, также отметил, что ООН будет посредником, но не арбитром в переговорах между греческими и турецкими киприотами.

Лидер греческих киприотов Никос Анастасиадис и лидер турецких киприотов Мустафа Акинчи обсуждают возможное воссоединение Кипра. В рамках этого соглашения потребуется решить каким образом будет разделена власть, как будет регулироваться безопасность.

Остров был разделен на две части в результате военной операции Турции в 1974 году.