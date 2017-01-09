Вашингтон, 9 января, 2017, 22:22 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп назначит своего зятя Джареда Кушнера на должность старшего советника президента, сообщает 9 января Reuters.

Rubenstein Джаред Кушнер

О назначении на должность Кушнера сообщили сразу два авторитетных источника — NBC и The New York Times. Данная новость не стала сюрпризом и была вполне ожидаемой, но не было понятно, какую именно роль будет играть в администрации нового президента его зять.

Напомним, Джаред Кушнер женат на дочери Дональда Трампа Иванке, он принимал активное участие в президентской гонке своего тестя, поэтому его назначение вполне предсказуемо.