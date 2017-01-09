Лондон, 9 января, 2017, 20:02 — ИА Регнум. Полный разрыв с рынком ЕС, после Брексита не является неизбежным, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, сообщает 9 января Reuters.

Кукрыниксы. Общий рынок. 1974

Она раскритиковала британские СМИ за то, что они искажают ее позицию, однако, это не помогло фунту оправиться от 10-недельного падения, он снизился более, чем на 1% по отношению к доллару и на 1,2% по отношению к евро.

Мэй в своем телеинтервью 8 января подробно рассказала о стратегии выхода из ЕС, в нем она заявила, что Великобритания не сможет сохранить все позиции в рамках единого рынка, после Брексита.

После этого некоторые комментаторы заявили, что Мэй решила пойти по пути жесткого Брексита, который заключается в полном разрыве экономических связей с рынком ЕС, насчитывающим около 500 миллионов потребителей.

«Я хочу сказать, что люди, обвиняющие меня в жестком Брексите, ошибаются. Нет ни твердого ни мягкого Брексита. То, что мы делаем — это оптимальный вариант», — заявила премьер-министр.

Напомним, 23 июня 2016 года Великобритания проголосовала за выход страны из ЕС, осуществление данного процесса намечено на конец марта 2017 года.