Москва, 9 января, 2017, 19:46 — ИА Регнум. При экс-министре Алексее Улюкаеве Минэк разработал прогноз социально-экономического развития страны, который послужил основой для бюджета на ближайшую трехлетку. Теперь ожидать серьезных изменений в экономической политике вряд ли стоит, новый глава МЭР Максим Орешкин, судя по всему, будет действовать в духе своего предшественника. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 января заявил заведующий кафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов, комментируя интервью нового министра экономики.

Винсент Ван Гог. Бедняки и деньги. 1882

«Я думаю, что больших изменений не будет. В интервью высказана оптимистическая трактовка состояния российской экономики — кризис преодолен, прибыльность бизнеса повысилась, экономическая активность возросла. Описывается несколько проблем, которые будет решать МЭР, и решение которых должно закрепить эту тенденцию к росту. На уровне призывов это хорошо, но всё это не увязано между собой, и не сказано, что это будут за изменения, которые позволят эти проблемы решить», — заявил Дзарасов.

Существует разработанный при экс-министре экономики Алексее Улюкаеве прогноз социально-экономического развития страны на три года вперед — на 2017−2019 годы, напомнил экономист: «Этот прогноз имеет несколько сценариев — плохой (базовый) при цене 40 долл. за баррель, базовый «плюс», а также целевой прогноз. На основе базового прогноза свёрстан бюджет и план бюджета на три года вперед».

«Этот бюджет и является главным инструментом экономической политики, к которой приспособлены остальные инструменты нашего правительства. Это уже свёрстано, это уже задано и изменяться не будет», — констатировал он.

Согласно базовому прогнозу, экономический рост будет наблюдаться, даже несмотря на сокращение инвестиций. Постулируется, что будут несколько расти доходы населения в реальном выражении. При этом предполагается значительный вывоз капитала — до 25 млрд долларов в год. Наконец, инфляция составит, по ожиданиям правительства, около 4% в год на трехлетку.

«Однако главное в бюджете, который уже утвержден, — это то, что предполагается падение государственных расходов темпами более высокими, чем ожидается падение доходов государства (0,5% ВВП против снижения расходов на 2,5% ВВП)», — подчеркнул экономист.

На этом фоне в качестве достоинства специалистами МЭР, в том числе и новым министром, преподносится то, что в этих условиях налоговая нагрузка на бизнес возрастать не будет, и это трактуется как одна из предпосылок повышения инвестиционной активности, отметил Дзарасов.

«Однако урезание расходов государства, если даже 4% инфляции будут выдержаны, приведет к дальнейшему сокращению реальных располагаемых доходов, а за этим последует дальнейшее снижение стимулов для инвестиций», — считает он.

Стратегическая идея, которую высказывал Улюкаев и которая лежит в основе целевого прогноза Минэкономразвития, будет осуществляться и дальше, считает завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова. При этом ради сокращения издержек планируется пожертвовать заработной платой.

«Целевой прогноз предполагает, что снижение доли зарплаты в реальном выражении откроет ресурсы, доступные для инвестирования, что приведет к экономическому росту. Но в условиях, когда ключевая ставка остается в несколько раз выше, чем средняя рентабельность по промышленности, и в условиях, когда предполагаются высокие темпы вывоза капитала в 25 млрд долларов в год — тогда такое сокращение реальной заработной платы, приводя к относительному увеличению прибыли, будет в конечном счете финансировать вывоз капитала», — полагает Дзарасов.

9 января газета «Коммерсантъ» опубликовала интервью с министром экономического развития Максимом Орешкиным. По словам министра, проблемы экономического роста связаны с несколькими ограничениями, которые Минэк попытается искоренить. Прежде всего это ограничения в сфере человеческого капитала и проблема бедности. Далее — ограничения, связанные с инвестиционной активностью. В отдельную группу в МЭР выделяют проблему инноваций. Наконец, существуют ограничения для международной кооперации и экспорта, высокий уровень трансакционных издержек в экономике, а также проблема высокой доли теневой экономики в стране.