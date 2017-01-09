Минск, 9 января, 2017, 17:29 — ИА Регнум. Александр Лукашенко подписал указ об установлении безвизового порядка въезда в Белоруссию для граждан 80 государств. Об этом 9 января сообщает пресс-служба президента Белоруссии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Alexander Lyubavin «Добро пожаловать»

Согласно указу, находиться на территории республики без виз сроком не более пяти суток смогут иностранные граждане, въехавшие в страну через пункт пропуска «Национальный аэропорт Минск».

Указ распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и иные государства. «В первую очередь, это благоприятные в миграционном плане страны, стратегические партнеры Беларуси и государства, в одностороннем порядке установившие безвизовый режим в отношении белорусских граждан. Новые правила охватывают также такую категорию, как неграждане Латвии и лица без гражданства Эстонии».

«Документ направлен на активизацию путешествий бизнесменов, туристов, частных лиц, имеющих общегражданские паспорта, и не будет распространяться на иностранцев, осуществляющих официальные поездки: дипломатические, служебные, специальные и иные приравненные к ним паспорта во внимание приниматься не будут», — говорится в сообщении.

В декабре в Министерстве спорта и туризма Белоруссии объявили о намерении начать в 2017 году работу по созданию и продвижению единого национального туристического бренда, чтобы «позиционировать страну за рубежом».

В 2014 году Александр Лукашенко объявлял в Белоруссии «Год гостеприимства», однако в оценках того, удалось ли получить прибыль по итогам года и какую, власти республики и независимые эксперты разошлись. Тем не менее руководство Белоруссии по-прежнему обеспокоено привлекательностью для белорусов дальнего зарубежья и непривлекательностью страны для туристов из дальнего зарубежья.

По данным Белстата, за 2015 год численность «организованных туристов», выезжавших из Белоруссии, почти в 1,5 раза превысила численность въехавших в республику, которая позиционируется агитпропом, как «сердце Европы», «центр Европы», «страна замков».