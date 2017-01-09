Краснодар, 9 января, 2017, 15:58 — ИА Регнум. Крупнейший муниципальный оператор общественного транспорта Краснодара МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление» осталось без главы. Директор предприятия Алексей Князев уведомил о своей отставке. С занимаемой должности он решил уйти по собственному желанию. Об этом сегодня, 9 января, в ходе аппаратного совещания сообщил глава Краснодара Евгений Первышов, проинформировали корреспондента ИА REGNUM в пресс-службе мэрии кубанской столицы.

Kttu.ru Трамваи

Нового руководителя предприятия представят уже в ближайшее время. А пока градоначальник поручил своему заместителю Евгению Зименко досконально проанализировать ситуацию на МУП и подготовить предложения по его развитию.

Напомним, в начале апреля прошлого года директор МУП «КТТУ» Алексей Князев стал фигурантом уголовного дела. Его обвинили в неисполнении обязанностей налогового агента в особо крупном размере (ч.2 ст.199.1 УК РФ). Как полагало следствие, в течение двух лет — 2014 и 2015 годов — он исчислял и удерживал с работников организации налог на доходы физических лиц, но не перечислял в бюджет суммы налоговых вычетов. Таким образом, бюджет недосчитался более 108 миллионов рублей. Кроме того, по данным следствия, у предприятия имелась перед бюджетом Краснодара задолженности в почти 200 млн рублей.

В сентябре 2016 года уголовное дело в отношении Князева было закрыто, так как он погасил имеющиеся долги перед городской казной.

Между тем это не единственное уголовное дело, в котором оказались замешаны сотрудники предприятия.. Также в апреле прошлого года под следствие попали два бывших директора МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление». Они подозреваются в неисполнении обязанностей налогового агента в особо крупном размере (ч.2 ст.199.1 УК РФ). Сумма не перечисленных ими в бюджет налогов на доходы с физических лиц превысила в общей сложности 148,3 миллиона рублей.

Добавим, что МУП «КТТУ» осуществляет пассажирские перевозки по 15 трамвайным, 16 троллейбусным и 28 автобусным маршрутам, объединяя все районы города единой транспортной сетью.