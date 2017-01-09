Ленинградская область, 9 января, 2017, 13:33 — ИА Регнум. Несмотря на потепление, пришедшее в петербургский регион 8 и 9 января, продолжают работу два пункта обогрева для водителей и пассажиров автотранспорта на федеральных трассах в Ленинградской области. Всего же в Ленобласти в состоянии готовности находятся 9 мобильных пунктов обогрева.

47.mchs.gov.ru Мобильный пункт обогрева МЧС

По данным Главного управления МЧС России по Ленобласти, в настоящее время работают пункты на 657-м километре трассы М-10 «Россия» (в районе города Тосно) и 115-м километре трассы «Кола» (город Волхов).

В случае необходимости, при усилении холодов, могут быть задействованы мобильные пункты обогрева в Кировском, Гатчинском, Тихвинском, Приозерском, Выборгском районах Ленобласти, а также по два таких пункта в Тосненском и Ломоносовском районах.

«В случае возникновения автомобильных заторов, дорожно-транспортных происшествий, проблем с автотранспортом водители и пассажиры смогут получить необходимую помощь», — отмечают в региональном главке МЧС.

Мобильные пункты обогрева работают круглосуточно и оснащены полевой кухней, средствами связи и первой помощи. Кроме того, как напоминают спасатели, вдоль всех федеральных автодорог есть стационарные пункты обогрева и питания на базе кафе, гостиниц и автозаправочных станций.

По данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 января температура воздуха в Ленобласти ночью до минус 8 градусов, на востоке местами до минус 13 градусов, днем от 1 до 6 градусов мороза. На дорогах гололедица. 10 января температура воздуха существенно не изменится, а 11 января вновь начнется постепенное похолодание — до минус 9 градусов, а также усилится юго-западный ветер — до 13 м/с.

Как сообщили 9 января в пресс-службе правительства Ленинградской области, на работах по зимнему содержанию дорог в регионе ежедневно задействовано порядка 300 единиц спецтехники. С 1 по 8января от снега и наледи очищено почти 10 тысяч километров дорог, для чего понадобилось около 460 тонн соли с антислеживателем.