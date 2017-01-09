Веллингтон, 9 января, 2017, 13:04 — ИА Регнум. Экологи веллингтонского заповедника Зеландия празднуют рождение нового поколения попугаев нестор-кака, популяция заповедника составит 800 особей, сообщает New Zealand Herald. Программа по восстановлению популяции кака была запущена в 2002 году, когда в заповедник было завезено 6 редких попугаев. На тот момент этот новозеландский вид считался вымершим на территории Веллингтона.

Volker Gatterdam Нестор-кака

Один из активистов Билл Бил пояснил, что успех предприятия заключался в создании правильных условий для размножения, в том числе строгом контроле за хищниками. Численность этих редких птиц на территории Новой Зеландии сократилось из-за активной вырубки лесов, угрозы со стороны крыс, хищных сумчатых и куньих, а также из-за соперничества вида с насекомыми-претендентами на цветочный нектар. Кроме того, традиционно маори охотились на кака из-за их темно-красного оперения и мяса. Сейчас же экологи сообщают, что кака начали гнездиться и за огороженной территорией заповедника.

В заповеднике была разработана система цветных маркеров, которые одеваются на ногу каждой птице, что позволяет различать особей на большом расстоянии. Особое внимание в заповеднике уделяют изучению интеллекта птиц и того, как именно они учатся и как передают знания друг другу и птенцам.