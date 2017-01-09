Москва, 9 января, 2017, 12:12 — ИА Регнум. Строгий запрет на приобретение табачной продукции, призванный улучшить здоровье граждан, может привести к противоположному эффекту — люди станут покупать контрафактную продукцию. Об этом заявила член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Елена Тополева-Солдунова.

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По ее словам, предыдущие меры, внедренные Минздравом с целью борьбы с курением, дали хорошие результаты. Однако полный запрет на продажу табачной продукции лицам, родившимся после 2014 года, даже после наступления их совершеннолетия, может привести к тому, что люди, желающие курить, найдут нелегальные варианты обхода такого ограничения.

«Но что касается полного запрета, то тут у меня есть опасения, потому что, как показывает история, полные запреты редко дают тот результат, на который мы рассчитываем, потому что есть люди, которые… будут все равно искать возможности, чтобы курить», — рассказала Тополева-Солдунова РИА «Новости».

По мнению Тополевой-Солдуновой, возможное употребление контрафактной табачной продукции нанесет здоровью граждан еще больший вред. Она отметила, что полному запрету должны предшествовать меры профилактики привычки к курению, чтобы у людей вообще не формировалась пагубная потребность.

Как передавало ИА REGNUM, 9 января издание «Известия» сообщило об инициативе Минздрава, предусматривающей полный запрет на приобретение табачной продукции для лиц, родившихся в 2015 году и позже. Предполагается, что такое ограничение начнет действовать в 2033 году. В целом антитабачная концепция содержит меры, призванные на 25% сократить употребление табака жителями России к 2025 году.