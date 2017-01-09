Москва, 9 января, 2017, 12:03 — ИА Регнум. Федеральная служба государственной статистики (Росстат) скорректировала оценку спада валового внутреннего продукта России в 2015 году: с 3,7% до 3,0%, говорится в сообщении ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

По оценке Росстата, в 2015 году ВВП снизился на 3%, далее две оценки ведомства указывали на снижение ВВП на 3,7%. В первом квартале 2016 года ВВП снизился на 1,2% в годовом сравнении, во втором квартале — на 0,6%, в третьем — на 0,4%.

Ранее Минэкономразвития РФ по итогам 2016 года прогнозировало сокращение экономики страны на 0,5%. Во второй половине 2017 года МЭР ожидает роста ВВП РФ на 2% в годовом выражении.

По словам главы министерства Максима Орешкина, экономика уже растет, в четвертом квартале увеличились и ВВП, и промышленное производство.