Нижний Новгород, 9 января, 2017, 11:09 — ИА Регнум. В Нижегородской области при температуре воздуха от — 25° до — 29° учащимся 1−4-х классов можно не посещать учебные заведения. Соответствующее постановление выпустило региональное Минобразования.

udachin001 Зимние каникулы

В сельской местности в такую погоду также могут оставаться дома и учащиеся 5−9-х классов.

При снижении температуры воздуха до отметки — 30° градусов в школу могут не ходить учащиеся 1−9-х классов городских школ и 1−1-х классов сельских школ.