Москва, 9 января, 2017, 10:32 — ИА Регнум. Распоряжением правительства РФ утверждён план мероприятий по модернизации и развитию портовой и рыбохозяйственной инфраструктуры, сообщили в Росрыболовствею

Жорж-Пьер Сёра. Рыбак. 1883

Планом предусмотрены меры, направленные на повышение эффективности использования государственного имущества в морских терминалах для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота, совершенствование порядка распоряжения таким имуществом.

Принятые решения позволят повысить эффективность использования гидротехнических сооружений морских терминалов, находящихся в федеральной собственности, привлечь частные инвестиции при строительстве и модернизации объектов портовой и рыбохозяйственной инфраструктуры.