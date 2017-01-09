Санкт-Петербург, 9 января, 2017, 10:41 — ИА Регнум. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник просит губернатора города Георгия Полтавченко сформулировать официальную позицию Смольного в связи с новым витком слухов о возможной передаче Исаакиевского собора в ведение Русской православной церкви. Соответствующее обращение Резник направил в адрес Полтавченко, сообщила 9 января пресс-служба парламентария.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Исаакиевский собор

Накануне Нового года в СМИ появились публикации о том, что РПЦ вновь поставила вопрос о передаче Исаакиевского собора в свое распоряжение. Ранее Смольный заявлял о том, что такой вариант использования собора, в котором сейчас одновременно размещается музей и проводятся богослужения, считает нецелесообразным.

Глава комиссии Заксобрания по культуре Максим Резник в своем письме интересуется у губернатора, существует ли новое обращение от представителей РПЦ, на основании которого вновь поднимается вопрос о передаче Исаакиевского собора церкви, а также считает ли губернатор необходимым обсудить данный вопрос с участием Законодательного собрания.

Резник напоминает, что в сентябре 2015 года правительство Санкт-Петербурга приняло решение о том, что Исаакиевский собор не будет передан РПЦ и останется в собственности города. Эта точка зрения была подтверждена пресс-секретарем губернатора.

«Депутат просит озвучить официальную позицию Смольного на сегодняшний день, и если в ней произошли изменения, то пояснить причину», — отмечает пресс-служба Резника.

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В 2015 году глава Санкт-Петербургской епархии РПЦ митрополит Варсонофий обращался к властям города с просьбой о передаче Исаакиевского собора, однако осенью 2015 года Смольный официально отказал в этой просьбе.

После этого несколько православных активистов обратились в Смольнинский районный суд, оспаривая решение властей города. Но суд не принял к рассмотрению этот иск.

10 апреля 2016 года митрополит Варсонофий попросил премьер-министра Дмитрия Медведева помочь с передачей церкви Исаакиевского собора, Спаса-на-Крови и здания Смольного монастыря, где расположены три факультета Санкт-Петербургского государственного университета. Митрополит отмечал, что из-за светского, «музейного» характера Исаакия и Спаса-на-Крови там ограничены богослужения, а монастырские здания нужны для полноценной деятельности епархии у Смольного собора, который уже передан РПЦ.

В свою очередь, Максим Резник заявлял, что в случае необходимости готов инициировать городской референдум о передаче зданий соборов церкви.