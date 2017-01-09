Москва, 9 января, 2017, 10:22 — ИА Регнум. В аэропортах Москвы отменено более 40 авиарейсов, задержано 20, свидетельствуют данные портала «Яндекс.Расписание».

Дарья Антонова ИА REGNUM

Согласно данным сервиса, по состоянию на 10:15 мск в аэропорту «Домодедово» задержано 10 рейсов, столько же отменено.

В аэропорту «Шереметьево» отменен вылет 32 рейса, задержано — десять. Во «Внуково» отмен и задержек рейсов нет.

Вечером 8 января из-за аномальных морозов был задержан вылет более 80 рейсов. Ранее Гидрометцентр России объявил в Москве «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномальных морозов.