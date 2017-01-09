Пермь, 9 января, 2017, 10:19 — ИА Регнум. Начало недели в Пермском крае будет сопровождаться аномально низкими температурами воздуха. В горно-восточных районах мороз достигнет −40…−45°С, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Пермскому краю.

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Уточняется, что морозы будут недолгими: потепление начнётся уже 10 января. В ведомстве предупредили жителей Прикамья об опасности обморожений.

«Не выходите в морозы на улицу без крайней необходимости. Не отпускайте на прогулки детей! Одевайтесь теплее, опасайтесь переохлаждения и обморожения», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале января в Кунгурском районе (Пермский край) была приостановлена работа обеих переправ через реку Сылва. Эти меры были приняты в связи с резким потеплением.

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