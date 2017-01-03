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Из-за потепления в Прикамье закрыты 2 ледовые переправы и ледовый городок

Происшествия
Продолжают функционировать 12 ледовых переправ

Пермь, 3 Января 2017, 08:25 — REGNUM  В Кунгурском районе Пермского края приостановлена работа обеих переправ через реку Сылва. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом ГУ МЧС, проезжать по этим ледовым переправам опасно.

По данным ведомства, в Прикамье остаются функционировать 12 ледовых переправ: в Соликамском районе (3 переправы), Оханском районе (1 переправа), Ильинскомрайоне (1 переправа), Гайнском районе (4 переправы), Чусовском районе (2 переправы) и Косинском районе (1 переправа).

ГУ МЧС России по Пермскому краю напоминает, что передвижение по льду на автомобиле допускается только по официальным ледовым переправам. Пренебрежение этим правилом опасно для жизни.

Потепление сказалось и на работе ледового городка в Перми. Построенный на эспланаде ледовый комплекс «Эко-Сад» в связи с плюсовой температурой воздуха не работал 2 января. О том, как будет работать ледовый комплекс 3 января, решит техническая комиссия во время обхода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации. Плюсовой температурный режим повышает хрупкость льда и делает эксплуатацию ледовых объектов небезопасной.

По данным синоптиков, 3 января на территории Перми прогнозируется от 3 до 7 градусов ниже ноля, а также осадки.

На официальном сайте ледового комплекса «Эко-Сад» сообщается, что городок работает с 10:00 до 23:00 местного времени (08:00 — 21:00 мск).

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