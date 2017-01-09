Амстердам, 9 января, 2017, 09:39 — ИА Регнум. Вернувшиеся из поездки в Донбасс голландские журналисты Стефан Бек и Мишель Спеккерс были задержаны в Амстердаме полицией. У них конфисковали отснятые материалы и обнаруженные на месте крушения самолёта MH17 обломки, сообщает RT.

Osce.org Обломки самолёта рейса MH17

«Все материалы, которые я и Мишель Спеккерс собрали на месте крушения MH17 в Донбассе, и другие, в том числе интервью с местными жителями, были конфискованы полицией, когда мы вернулись в Нидерланды», — сообщил Бек. При этом журналист отметил, что в руки полиции попали изображения людей, согласившихся участвовать в репортаже на условиях анонимности.

Уточняется, что голландцы провели в Донбассе приблизительно неделю. По возвращении в аэропорту «Схипол» у них конфисковали собранные материалы. Бек в ответ на это заявил, что прокуратура Нидерландов проявила халатность.

Бек пояснил, что теперь через представителей голландских властей информация о жителях Донбасса может попасть в распоряжение СБУ. По словам журналистов, следственные органы не работают на месте крушения самолёта из-за опасности для жизни. Бек раскритиковал их за это.

По словам Бека, он и Спеккерс отправились в Донбасс для интервью с жителями. В ходе этой поездки они обнаружили, что на месте крушения лайнера всё ещё находятся многие фрагменты МН17.

«Там всё ещё много материалов, и их можно собрать. Там не так опасно, как рассказывают представители голландской прокуратуры. По всей видимости, мы имеем дело с серьёзной халатностью», — заявил он.

Уточняется, что голландская прокуратура, комментируя задержание, заявила: журналистов заподозрили в намерении скрыть часть объектов. Багаж представителей СМИ задержали и досмотрели в амстердамском аэропорту.

Напомним, Boeing 777 рейса МН17, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур (Малайзия), потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области (ДНР). Все пассажиры и экипаж самолёта (298 человек) погибли.

28 сентября 2016 года совместная следственная группа JIT, расследующая обстоятельства крушения Boeing, опубликовала предварительный доклад. По мнению авторов доклада, самолёт сбили ракетой комплекса «Бук» с территории ДНР. Российская сторона не согласна с этими выводами.