Москва, 9 января, 2017, 08:30 — ИА Регнум. Торги по нефти марки Brent 6 января завершились снижением на 0,14%. Страны ОПЕК начали сокращать добычу нефти в рамках договоренности, но цена неохотно восстанавливается после снижения до уровня 55,27 (3 января), отмечает аналитик Альпари Владислав Антонов.

Intsnab.com Нефтяная скважина

Покупатели не уверены в выполнении обязательств по сокращению добычи нефти, взятых на себя нефтедобывающими странами после заседания ОПЕК в конце ноября прошлого года. Чтобы цена продолжила повышательное движение, покупателям необходимо пройти зону $57,35 — $57,45. В этом случае у покупателей будет шанс вплотную приблизиться к уровню $59 за баррель.

Поддержки можно выделить на уровнях $56,25 и $55,70. Пробой последнего уровня спровоцирует покупателей выходить из длинных позиций. Чтобы этого не произошло Американский институт нефти и Минэнерго США должны в своих еженедельных отчётах показать сокращение запасов нефти.