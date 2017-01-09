Москва, 9 января, 2017, 08:27 — ИА Регнум. Курс американского доллара 6 января вырос на 17 копеек (+0,29%), до 59,62 рубля, курс евро снизился на 17,00 копеек (-0,27%), до 62,77 рубля. Торговый объём в паре доллар/рубль составил 1,2 млрд долларов, евро/рубль — 60,3 млн евро. Курс доллара 6 января обновил минимум против российской валюты. Рубль подорожал до 59,10 за доллар на фоне восстановления нефтяных котировок до $57,44 за баррель.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар США

Рублёвые пары торговались в боковом тренде после выхода отчёта по американскому рынку труда. Публикация статистики из США привела к всплеску волатильности на валютном рынке форекс, но оказала слабое влияние на внутренний валютный рынок, считает аналитик Альпари Владислав Антонов. Курс доллар/рубль вернулся к уровню 59,62 рубля, евро/рубль крутился вокруг уровня 62,75 рубля.

Сегодня, 9 января, за баррель Brent дают $56,94 (+0.24%). После снижения стоимости на 5% (3 января), до $55,27, цена неохотно возвращается к уровню $58. За 52 часа быки отыграли лишь 60% от падения.

Покупатели не уверены в выполнении обязательств по сокращению добычи нефти, взятых на себя нефтедобывающими странами после заседания ОПЕК в конце ноября прошлого года. Чтобы цена продолжила повышательное движение, покупателям необходимо пройти зону $57,35 — $57,45. Если эта зона будет успешно пройдена 9−10 января, курс доллара протестирует уровень 59 руб. Первой мишенью станет уровень 58,80 руб., второй — 58,10 руб. Курс евро уйдёт ниже 62 рублей.