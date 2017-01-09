Барнаул, 9 января, 2017, 08:21 — ИА Регнум. Первый рабочий день нового года в администрации Барнаула ознаменован сразу 12-ю новыми кадровыми назначениями. Судя по официальной информации на этот счет, речь идет о ротации внутри управленческой команды в преддверие больших муниципальных выборов: новых персоналий в списке не значится, — передает корреспондент ИА REGNUM. Практически все — за исключением генерального директора ОАО «Барнаулкапстрой» Сергея Демина — (он назначен на должность заместителя главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям, — прим. ИА REGNUM ) — ранее работали в администрациях.

Барнаул-FM Глава администрации Барнаула Сергей Дугин произвел серьезную ротацию в своей команде

Правда, есть и потери: на заслуженный отдых ушел политический долгожитель — первый заместитель главы администрации города, руководитель аппарата Петр Фризен, долгие годы являвшийся одним из самых влиятельных руководителей в администрации Барнаула. Через 2 дня ему исполнится 70 лет. Несмотря на столь почтенный возраст, трудовой контракт с ним продляли неоднократно.

Отныне эту должность занял Вячеслав Франк (ранее он замещал должность заместителя главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям).

Также в связи с пенсионным возрастом из команды Сергея Дугина выпал заместитель председателя комитета по жилищным вопросам Владимир Сбитнев. На его место назначена Светлана Алексеева, которая ранее замещала должность начальника отдела по работе с обращениями граждан по жилищным вопросам комитета жилищно-коммунального хозяйства города.

Председателя организационно-контрольного комитета администрации Барнаула Тамару Червонную сменил лидер барнаульских единороссов Юрий Еремеев. Ранее он замещал должность главы администрации Центрального района.

Также в связи с достижением пенсионного возраста последний день сегодня работает генеральный директор ОАО «ЭКО-Комплекс» Юрий Музюкин.

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Это мусороперерабатывающее предприятие, 100% акций которого принадлежит муниципалитету, будет возглавлять Виктор Карл. Около года он работал в должности первого заместителя «Эко-комплекса», а ранее осуществлял руководство по линии налоговых преступлений при ГУВД по Алтайскому краю.

Семь других персоналий, также получивших назначения на ответственные должности, имеющие важное значение в выборный год, определенно поднялись вверх по карьерной лестнице. Впрочем, исключение есть и здесь: Максим Сабына ранее замещал должность главы администрации Ленинского района, а теперь назначен главой администрации Центрального района.

На должность заместителя председателя комитета по делам молодежи администрации города назначена Евгения Перфильева (бывший помощник заместителя главы администрации города по социальной политике). Антон Шеломенцев из заместителя председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи «дорос» до председателя этого комитета.

Александр Михалдыкин из первого заместителя главы администрации Ленинского района по жилищно-коммунальному хозяйству перешел в статус главы администрации Ленинского района.

На его должность с явным повышением назначен Сергей Рябчун (ранее он замещал должность главы Научногородокской сельской администрации).

Из первого зама в главы перешел Сергей Татьянин: он назначен на должность главы администрации Индустриального района Барнаула. Его первым замом стал бывший глава Власихинской сельской администрации Юрий Асеев.

Напомним, глава администрации Барнаула Сергей Дугин является последним, кто работает в должности сити-менеджера. Его избрали в декабре 2015 года большинством голосов депутатов Барнаульской гордумы, а после выборов 2017 года должность главы администрации будет фактически упразднена — все полномочия передадут главе города. При вступлении в должность он заявлял, что не будет кардинально менять команду и, по сути, так оно и было. «Самое главное — бережное отношение к людям», — заявлял Сергей Дугин в январе 2016 года.

В сентябре 2017 года на Алтае пройдут многочисленные муниципальные выборы: в 54 городах и районах края представители партий будут бороться за более чем семь тысяч мандатов.