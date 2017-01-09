Петропавловск-Камчатский, 9 января, 2017, 08:02 — ИА Регнум. На Камчатке местный житель Евгений Василенко создал на сайте change.org петицию в Госдуму и в правительство страны об отмене обязательной установки системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на транспортное средство. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, на первом этапе документ собрал менее 500 подписей.

Nis-glonass.ru Презентация системы «ЭРА-ГЛОНАСС»

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Автор петиции отмечает, что при выполнении новых требования Технического регламента Таможенного союза, помимо финансовых затрат возникает также вопрос возможности беспроблемной установки модулей системы (например, тревожной кнопки) в каждое конкретное транспортное средство. «Ни один автовладелец не захочет, чтобы салон транспортного средства был поврежден в результате установки модулей системы, что вполне возможно, т.к. сделать унифицированный вариант для всех ввозимых транспортных средств просто невозможно», — говорится в документе.

При этом отмечается, что в некоторых случаях пропадает смысл внедрения в России этой системы, так как на некоторых дорогах, где случаются ДТП просто нет никакой связи. Кроме того, необходимость установить модуль, просто повысит стоимость машины, считает автор петиции. «Автомобильные марки перестанут ввозить непопулярные модели, для которых внедрение «ЭРЫ-ГЛОНАСС» не окупится», — добавляет автор.

Он предлагает внести изменения в Технический регламент Таможенного союза 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» и отменить обязательное требование установки системы на транспортное средство.

С 1 января 2017 г. в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», принятым Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. №877, вводится требование к оснащению выпускаемых в обращение автомобилей, устройством вызова экстренных оперативных служб.

С 1 января 2017 года любая машина, которая ввозится в Россию физическим или юридическим лицом, обязана иметь модуль ЭРА-Глонасс с кнопкой SOS. Если такого устройства в машине нет, то ПТС она не получит.

Отметим, что петиции, размещенные на change.org, не являются обязательными для рассмотрения органами власти в России даже если наберут необходимое количество голосов.