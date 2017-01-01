Ввоз автомобилей без системы «ЭРА-ГЛОНАСС» запрещается

Москва, , 01:24 — REGNUM С 1 января 2017 года все автомобили, а также грузовики, выпускаемые в обращение на территории стран ЕАЭС, должны быть оснащены системой «ЭРА-ГЛОНАСС», сообщает ИА REGNUM. Соответствующее решение Таможенного союза вступило в силу. С 1 января Федеральная таможенная служба (ФТС) перестанет оформлять необходимые документы на транспортные средства, в которых отсутствует система ЭРА-ГЛОНАСС.

«ЭРА-ГЛОНАСС» — это федеральная государственная территориально распределенная система экстренного реагирования при авариях, обеспечивающая оперативное получение формируемой в некорректируемом виде на основе использования сигналов ГЛОНАСС информации о ДТП и иных происшествиях на автодорогах в стране, ее обработку, хранение и передачу экстренным оперативным службам, а также доступ к ней заинтересованных лиц, отмечается в сопроводительных документах.

Одно из ее предназначений — оперативно получить информацию о происшествиях на автодорогах, разместить в системе сведения о транспортном средстве, передать данные экстренным оперативным службам.

Производители будут снабжать данными устройствами транспортные средства категорий М и N, в соответствии с требованиями техрегламента ТС о безопасности колесных транспортных средств.

«При наличии действующего свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства, оформленного до 1 января 2017 года и не содержащего информации об оснащении транспортного средства устройством вызова экстренных служб, паспорт транспортного средства может быть оформлен», — уточняют в ФТС России.

При этом эксперты отмечают, что новые требования будут способствовать снижению импорта автомобилей в Россию, в том числе подержанных иномарок. Однако, с их точки зрения, снижение импорта будет незначительным.

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