Вашингтон, 9 января, 2017, 02:30 — ИА Регнум. Решение о мерах против России в связи якобы вмешательствами российских хакеров во время президентских выборов в США избранный американский лидер Дональд Трамп может принять после инаугурации и консультаций с разведслужбами. Об этом заявила советник представителя Республиканской партии Келлиэн Конуэй в интервью телеканалу NBC.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Помощница Трампа сказала, что после 20 января Трамп встретится со своей командой по безопасности и разведке. Уже после консультаций республиканец примет решение на счет мер в отношении России.

Как сообщало ИА REGNUM, будущий руководитель аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибэс ранее говорил, что новые американские власти могут «принять меры» против России, вопреки публичным заявлениям Трампа, который пытается своими словами выказать намерение улучшить отношение с Москвой.

Давление на нового президента пытаются оказать и его соратники по партии. Так, республиканские сенаторы Линдси Грэм и Джон Маккейн в эфире телеканала NBC заявили, что Дональд Трамп должен «принять меры» против России в связи с выводами американских разведслужб о том, что Москва якобы предпринимала шаги с целью повлиять на результат ноябрьских президентских выборов в США.