Орел, 8 января, 2017, 21:16 — ИА Регнум. Торговый центр «Атолл» в Орле (ул. Октябрьская, 27) загорелся вечером 8 января. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС, пожар на улице Октябрьской произошел в 18:59.

Hans Огонь

На место пожара направлены пять пожарных частей — всего более 30 человек. Дальнейшая информация уточняется.

По сообщению «Орловских новостей», пожар начался на третьем этаже ТЦ, в секции канцтоваров и полиграфии. По данным «Орелграда», загорелась крыша торгового центра. Из здания торгового центра, на данный момент полностью обесточенного, эвакуированы сотрудники и посетители.