Берлин, 8 января, 2017, 19:36 — ИА Регнум. Лыжник Сергей Устюгов, выступающий за команду России, стал победителем престижной многодневки «Тур де Ски», которая 8 января завершилась в Валь-ди-Фьемме (Италия). Об этом сообщает «Р-Спорт».

Simon Лыжный спорт

«Устюгов выиграл воскресный пасьют на 9 км с результатом 30 минут 27,7 секунды и занял итоговое первое место в общем зачете, одержав 6 побед в 7 гонках «Тур де Ски», — говорится в сообщении.

Второе место досталось лыжнику из Норвегии Мартину Йонсруду Сундбю, бронзовую награду завоевал швейцарец Дарио Колонья.

«Тур де Ски». 7-й этап. Валь-ди-Фьемм (Италия)

1. Сергей Устюгов (Россия)

2. Мартин Сундбю (Норвегия)

3. Дарио Колонья (Швейцария).