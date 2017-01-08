Лыжник Устюгов стал победителем «Тур де Ски»
Берлин, 8 января, 2017, 19:36 — ИА Регнум. Лыжник Сергей Устюгов, выступающий за команду России, стал победителем престижной многодневки «Тур де Ски», которая 8 января завершилась в Валь-ди-Фьемме (Италия). Об этом сообщает «Р-Спорт».
Simon
Лыжный спорт
«Устюгов выиграл воскресный пасьют на 9 км с результатом 30 минут 27,7 секунды и занял итоговое первое место в общем зачете, одержав 6 побед в 7 гонках «Тур де Ски», — говорится в сообщении.
Второе место досталось лыжнику из Норвегии Мартину Йонсруду Сундбю, бронзовую награду завоевал швейцарец Дарио Колонья.
«Тур де Ски». 7-й этап. Валь-ди-Фьемм (Италия)
1. Сергей Устюгов (Россия)
2. Мартин Сундбю (Норвегия)
3. Дарио Колонья (Швейцария).