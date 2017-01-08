Москва, 8 января, 2017, 17:03 — ИА Регнум. Результаты опроса — это диагноз проводимой в последние годы в США политике агрессии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 января, об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»), комментируя опрос, результаты которого показали, что большинство жителей стран Запада опасаются третьей мировой войны.

США на карте

«Результаты опроса — это диагноз проводимой в последние годы в США политике агрессии, милитаризации и кибервойны, которую официальная власть США вела против своих граждан, вселяя им страх с одной только целью — манипуляции и произвола в действиях. Это чудовищно!» — заявила депутат.

По ее мнению, «политика США жизненно нуждается в противовирусной вакцине правды, свободы и дружелюбия».

Избрание Дональда Трампа, полагает парламентарий, дает шанс на освобождение граждан США от навязывания идей войны и агрессии.

Опрос исследовательской компании YouGov, проведенный среди жителей стран Запада, показал, что мир балансирует на грани крупнейшего в истории конфликта — установление мира на Земле в ближайшие годы маловероятно, зато крупнейший международный вооруженный конфликт может начаться уже скоро. В частности, среди американцев мировую войну предсказывают 64% опрошенных, в Великобритании — 61%. Как уточняет The Independent, в ходе исследования общественного мнения были опрошены 9 тыс. человек в девяти странах, включая США, Великобританию, Германию и Францию.