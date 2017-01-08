Вашингтон, 8 января, 2017, 15:57 — ИА Регнум. Большинство граждан США уверены — третья мировая война неизбежна. Такие данные показал социологический опрос, проведенный компанией YouGov, пишет The Independent в воскресенье, 8 января.

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Соцопрос показал, что 64% американцев убеждены в том, что мир приближается к большому вооруженному конфликту. В неизбежность мира верят только 15%. Среди возможных причин развязывания третьей мировой войны американцы назвали угрозу терроризма, а также продолжающееся противостояние в Сирии и на всем Ближнем Востоке.

Аналогичный опрос в Великобритании показал схожую картину. 61% опрошенных британцев уверены — третья мировая война неизбежна. Только 19% верят, что мир не скатится в войну.

Примечательно, что 59% опрошенных американцев и 71% британцев боятся Россию. А вот среди французов нет такого страха перед русскими, зато 81% опрошенных французов боятся терроризма.

Схожий опрос проводился в конце декабря в России. Почти половина опрошенных российских граждан призналась, что боится перерастания обострения отношений с Западом в третью мировую войну. При этом 52% опрошенных положительно отнеслись к проведению российской антитеррористической операции в Сирии.