«Республиканцы и Трамп – партизаны, воюющие против собственной страны»
Мадрид, 8 января, 2017, 10:38 — ИА Регнум. По тону газет пиренейского королевства чувствовалось, что им хотелось бы написать что-то позлораднее про вмешательство России, Москвы, Кремля и Владимира Путина лично во внутриамериканские дела, но увы, зацепиться для этого было не за что
«Трамп признал, что кибератаки России на США были, но на выборы они не повлияли, — вынес в заголовок новости электронный портал El Confidencial. В тексте же сообщения акценты сглажены, да и признание Трампа звучит в манере известной советской песни: «Если кто-то кое-где у нас порой…» — Дональд Трамп признает, что некоторые страны, возможно, имели целью совершить хакерские взломы».
О России при этом — ни слова.
«После обнародования рассекреченных разведданных о вмешательстве русских хакеров в американские выборы уходящий президент США Барак Обама заявил, что солидарен с теми, кто считает, что кибератаки были, — пишет АВС. — Обама выразил сожаление, что «республиканская» часть американского общества играет роль партизан, поддерживая тезисы о непричастности русских только потому, что о причастности заявляют демократы».
«Владимир Путин — не в нашей команде, — цитирует издание уходящего президента США. — Обама высказал сожаление, что некоторые американцы верят русскому президенту больше, чем демократической партии, и призвал всех жителей страны помнить, что они — американцы, и все должны быть в одной команде, несмотря на партийные различия. А Путин — чужой им человек».
«Разведслужбы США рассекретили часть данных по кибератакам и настаивают на том, что вмешательство было и на результаты выборов повлияло. Трамп же назвал эти разговоры охотой на ведьм, признал, что существовала возможность нападения хакеров, но на результаты выборов, по его мнению, это воздействия не оказало», — главный вывод, сделанный корреспондентами газеты El País из скудной информации о содержании доклада американских разведведомств.
«Москва видела, что у Клинтон больше шансов на победу и потому включила всю свою мощь, так считают спецслужбы, — информирует СМИ. — Правительство России стремилось помочь распространять порочащие Хиллари сведения и подавать Трампа на контрасте с негативным образом кандидата от демпартии. Трамп продолжает отрицать факт, что шпионаж Кремля принес победу на выборах кандидату от республиканцев».