Мадрид, 8 января, 2017, 10:38 — ИА Регнум. По тону газет пиренейского королевства чувствовалось, что им хотелось бы написать что-то позлораднее про вмешательство России, Москвы, Кремля и Владимира Путина лично во внутриамериканские дела, но увы, зацепиться для этого было не за что

Давид Альфаро Сикейрос. Партизаны

«Трамп признал, что кибератаки России на США были, но на выборы они не повлияли, — вынес в заголовок новости электронный портал El Confidencial. В тексте же сообщения акценты сглажены, да и признание Трампа звучит в манере известной советской песни: «Если кто-то кое-где у нас порой…» — Дональд Трамп признает, что некоторые страны, возможно, имели целью совершить хакерские взломы».

О России при этом — ни слова.

«После обнародования рассекреченных разведданных о вмешательстве русских хакеров в американские выборы уходящий президент США Барак Обама заявил, что солидарен с теми, кто считает, что кибератаки были, — пишет АВС. — Обама выразил сожаление, что «республиканская» часть американского общества играет роль партизан, поддерживая тезисы о непричастности русских только потому, что о причастности заявляют демократы».

«Владимир Путин — не в нашей команде, — цитирует издание уходящего президента США. — Обама высказал сожаление, что некоторые американцы верят русскому президенту больше, чем демократической партии, и призвал всех жителей страны помнить, что они — американцы, и все должны быть в одной команде, несмотря на партийные различия. А Путин — чужой им человек».

«Разведслужбы США рассекретили часть данных по кибератакам и настаивают на том, что вмешательство было и на результаты выборов повлияло. Трамп же назвал эти разговоры охотой на ведьм, признал, что существовала возможность нападения хакеров, но на результаты выборов, по его мнению, это воздействия не оказало», — главный вывод, сделанный корреспондентами газеты El País из скудной информации о содержании доклада американских разведведомств.

«Москва видела, что у Клинтон больше шансов на победу и потому включила всю свою мощь, так считают спецслужбы, — информирует СМИ. — Правительство России стремилось помочь распространять порочащие Хиллари сведения и подавать Трампа на контрасте с негативным образом кандидата от демпартии. Трамп продолжает отрицать факт, что шпионаж Кремля принес победу на выборах кандидату от республиканцев».