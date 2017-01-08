Москва, 8 января, 2017, 08:55 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти 12-летнего мальчика на востоке Москвы. Об этом сегодня, 8 января, сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по столице.

Ru.torange.biz Уголовное дело

Напомним, ранее стало известно, что СК РФ проводит проверку по факту гибели 12-летнего ребенка на востоке Москвы. Тело мальчика нашли накануне вечером возле одного из жилых домов на востоке столицы. Телесные повреждения характерны для падения со значительной высоты.

По предварительным данным, ребенок вышел из дома на прогулку, забрался на крышу дома, упал с нее и погиб. Для установления всех обстоятельств произошедшего назначена судебно-медицинская экспертиза.

По результатам проведенной доследственной проверки, следственные органы ГСУ СК России по Москве возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 110 УК России («Доведение до самоубийства»).