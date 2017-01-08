Рим, 8 января, 2017, 04:55 — ИА Регнум. Трагический инцидент произошел в римской базилике Санта-Мария Маджоре в субботу, 7 января. Страдающий расстройством психики мужчина ранил двух священников, сообщает портал RomaToday со ссылкой на заявление полицейских.

Hans Осколок стекла

Как стало известно, приехавший в Рим из провинции Фрозиноне 42-летний мужчина напал на двух священников внутри базилики, покалечив их осколком стекла.

Обоих пострадавших доставили в ближайшую клинику Умберто I. Сообщается, что один из них ключарь базилики Анджело Гаэта получил серьезные травмы лица. Травмы игумена Адольфо Ральфа охарактеризованы медиками как неопасные для жизни.

Полицейские схватили злоумышленника практически сразу после инцидента, когда он, выйдя на улицу, атаковал полицейский патруль.

Пока неясно, какими мотивами руководствовался злоумышленник. По словам подозреваемого, он пришел в церковь, чтобы получить ответы на личные вопросы. Полицейские подозревают у задержанного расстройство психики.