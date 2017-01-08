Варшава, 8 января, 2017, 03:38 — ИА Регнум. Первые военнослужащие США прилетели в польский город Вроцлав. Прибывшая группа из 250 солдат боевой группы 3-й бронетанковой бригады США положила начало девятимесячной операции Atlantic Resolve, сообщает в субботу, 7 января, польская PAP со ссылкой на представителя министерства обороны Польши.

Hyakushiki Американские солдаты

«Это исторический момент: американские солдаты начинают прибывать в Польшу в рамках девятимесячной миссии», — заявил прибывший в аэропорт Вроцлава американский генерал Кеннет Ли Кампер.

Сообщается, что 250 вооруженных солдат прибыли из Форт-Карсона, штат Колорадо.

Кроме 3500 человек живой силы, в рамках проводимой операции, в Польшу будет доставлено более 400 единиц гусеничной и более 900 единиц колесной техники, в том числе 87 танков, 18 самоходных гаубиц.

По словам представителя министерства обороны Польши Варфоломея Мисевича, развертывание бронетанковой бригады США планируется завершить к концу месяца. Кроме того, группировки войск США в ближайшее время планируется разместить в городах Дравско-Поморское, Сквежина, Свентошув и Болеславце.

Дополнительные батальоны США будут также размещены в Прибалтике, Болгарии и Румынии.

Как пояснил Мисевич, развёртывание войск США в Восточной Европе направлено для сдерживания потенциальных угроз и защиты партнеров в Европе.