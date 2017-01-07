Вашингтон, 8 января, 2017, 02:20 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Джон Керри не уверен в том, что президент США должен делать громкие политические заявления посредством публикации в социальных медиа, в частности сети Twitter, где на аккаунт избранного президента Дональда Трампа подписано более 18,5 млн человек. Свои соображения по этому поводу госсекретарь изложил в пятницу, 6 января, в эфире американского телеканала ABS.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джон Керри

«Не думаю, что 140 символов позволяют адекватно справляться со множеством сложных выборов, которые мы делаем», — отметил Керри, подчеркнув, что он, в отличие от избранного президента США, не использует Twitter для подобных целей.

Дональд Трамп неоднократно делал громкие политические высказывания с помощью коротких twit-сообщений. Одним из резонансных публикаций в сети стала его критика антиизраильской резолюции ООН.

Между тем, некоторые считают, что благодаря публикациям в социальных медиа Трамп становится ближе к народу. «Это еще один пример, в котором Дональд Трамп переписывает правила и разрывает с традицией», — заявила репортер Wall Street Journal Кэрол Ли.