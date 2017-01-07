Кито, 7 января, 2017, 18:45 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Эквадора от правой «Социал-христианской партии» Синтия Витери и кандидат в вице-президенты Маурисио Посо заявили, что самым первым шагом, который они предпримут в случае своей победы, станет выход из блока «Боливарианский альянс народов Америки» (ALBA). Маурисио Посо подчеркнул, что будут предприниматься «решительные действия для заключения долгосрочных торговых соглашений с США, Азией и другими странами и регионами», комментирует «Эквадор сегодня».

Эмблема «Боливарианского альянса народов Америки» (ALBA)

Отметим, что серьезных шансов на победу у Синтии Витери, по результатам социологических опросов, нет. За нее готово проголосовать около 7 процентов избирателей.

Сейчас, за два месяца до дня президентских выборов, по данным соцопросов, проведенных компанией Estrategia y Táctica, в столице страны у кандидата от правящих сил Ленина Морено поддержка электората составляет 27,45%. При этом экс-мэр Кито генерал и «друг индейцев» Пако Монкайо получил 24,9% голосов в поддержку, что может считаться ничьей, ввиду 3%-ной погрешности.

По данным соцопросов. проведенных по стране в целом, основным соперником Морено является оппозиционный лидер Гильермо Лассо. Но Пако Монкайо набирает рейтинг у избирателя. Уже сейчас понятно, что эти президентские выборы не будут легкими для команды Рафаэля Корреа.