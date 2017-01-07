Москва, 7 января, 2017, 15:26 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин порекомендовал Банку России рассмотреть возможность снижения ставок по кредитам для субъектов Федерации. Об этом сегодня, 7 января, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Эльвира Набиуллина

Сообщается, что Путин рекомендовал Центральному банку Российской Федерации провести анализ формирования процентных ставок по кредитам, предоставляемым субъектам Российской Федерации кредитными организациями, и принять меры, направленные на их снижение.

Ответственной за выполнение рекомендаций назначена лично глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Кроме того, Путин поручил всем главам регионов России провести инвентаризацию собственности и отдать под приватизацию те активы, которые не приносят доходов.