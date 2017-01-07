Вашингтон, 7 января, 2017, 12:09 — ИА Регнум. Информационный портал WikiLeaks высмеял опубликованный доклад американской разведки о якобы имевшем место вмешательстве России в выборы американского президента. Соответствующая публикация появилась на WikiLeaks сегодня, 7 января.

Источник разведывательных данных

WikiLeaks указывает, что в рассекреченном докладе о «российских хакерских атаках» есть примечательная оговорка, согласно которой его составили на основе телепередач и твитов.

В одном из абзацев доклада сказано, что авторы документа занимались анализом поведения «лояльных Кремлю политиков, государственных СМИ и прокремлевских пользователей в социальных сетях».

Напомним, американская разведка опубликовала доклад о «вмешательстве Москвы» в выборы президента США. В докладе всерьез утверждается, что президент России Владимир Путин якобы лично дал указания повлиять на прошедшие выборы.

Значительный раздел «доклада разведки» под названием «Кремлевское ТВ пытается повлиять на политику и раздуть недовольство в США» посвящен агентству Sputnik и телеканалу RT.

Прочитавшие доклад заметили, что этот раздел сформирован на исследованиях от 2012 года, в которые были внесены лишь небольшие изменения в связи с американскими выборами.