Вашингтон, 7 января, 2017, 08:47 — ИА Регнум. Избранный президент США республиканец Дональд Трамп заявил, что хакерам удалось осуществить кибератаку на серверы Национального комитета Демократической партии из-за халатности этой политической организации. Об этом он написал в своем Twitter.

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«Грубая халатность Национального комитета Демократической партии позволила осуществить хакерские атаки. Национальный комитет республиканцев был надёжно защищён!» — пишет Трамп.

Напомним, ранее Трамп назвал «охотой на ведьм» обвинения в адрес России о том, что некие «русские хакеры» якобы атаковали серверы американских политических организаций в период выборов президента.