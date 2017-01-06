Рига, 6 января, 2017, 20:33 — ИА Регнум. В 2016 году в Латвии количество ликвидированных фирм превысило количество открытых. Такая ситуация возникла впервые после кризисного 2009 года, сообщает портал Lsm.lv.

Василий Бакшеев. Завод. 1935

«В 2016 году было зарегистрировано только 11 206 новых предприятий. Это на 17% меньше, чем в 2015 году. Намного больше стало ликвидированных предприятий — более 12 тыс. Рост ликвидированных предприятий составил 21%», — заявила член правления компании Lursoft (латвийская база данных предприятий) Дайга Киопа.

Причины массовых закрытий связаны не только с тяжелой экономической ситуацией, также в ряде случаев повлияла активная работа налоговых органов страны, которые ликвидировали предприятия, не ведущие деятельность на протяжении 2−3 лет, считает Дайга Киопа. «Служба госдоходов активно следит за тем, ведет ли то или иное предприятие какую-либо деятельность. Ликвидируются предприятия, которые не действуют уже два-три года», — пояснила представитель Lursoft.

Однако большая часть закрылись из-за некачественной работы законодателей — предприниматели до последнего не понимали, какие налоги придется платить в 2017 году: «В течение декабря, пока не было ясности о режиме налога для микропредриятий, почти три тысячи предпринимателей написали заявления о ликвидации. Конечно, это нехорошо», — признает Дайга Киопа.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в 2016 году иностранные инвесторы уменьшили свои вложения в основной капитал зарегистрированных в Латвии предприятий. Сокращение составило 206 млн евро, такого падения не было за всю новейшую историю страны. Среди иностранных предпринимателей, которые чаще всего инвестируют деньги в капитал новых латвийских фирм, на первом месте остаются бизнесмены из России. Далее по количеству открытых предприятий идут инвесторы из Италии, Литвы, Эстонии и Украины.