Москва, 6 января, 2017, 13:35 — ИА Регнум. Авианесущая эскадра ВМФ РФ во главе с тяжелым авианесущем ракетным крейсером «Адмирал Кузнецов» начала переход от берегов Сирийской Арабской Республики в Восточном Средиземноморье в родной порт приписки Североморск на берегу Баренцева моря в Мурманской области. Об этом сегодня, 6 января, заявил журналистам начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов.

Константин Коровин. Мурманский берег

Герасимов поблагодарил весь личный состав корабельной авианесущей группы за успешное выполнение поставленных задач.

«Старшему на походе вице-адмиралу Виктору Соколову приказываю с сегодняшнего дня начать свёртывание корабельной авианесущей группы и совершить переход в пункт основного базирования Североморск в соответствии с ранее утверждённым планом», — сказал Герасимов.