Вена, 6 января, 2017, 09:21 — ИА Регнум. Австрийский институт экономических исследований Wifo провел исследование влияния антироссийских санкций и ответных российских контрмер на экономику стран Европейского союза. Об этом накануне, 5 января, сообщает портал Der Standart.

Бен Шан. Безработные. 1938

Исследование выявило, что из-за введения антироссийских санкций в странах Европейского союза было упразднено 400 тысяч рабочих мест.

В 27 странах Евросоюза (кроме Хорватии) в результате антироссийских санкций и ответных российских мер экономическое падение в 2015 году оценено в €17,6 млрд. Самые большие убытки понесла Германия (€6 млрд и более 97 тысяч рабочих мест). Затем идут Франция (€1,6 млрд) и Польша (€1,3 млрд).

В самой Австрии потери от санкций оценивают в €550 млн и семь тысяч рабочих мест.

Напомним, антироссийские санкции были введены Евросоюзом в ответ на воссоединение Крыма с Россией и начало гражданской войны на Украине. Под указку США Евросоюз заявил, что волеизъявление народов Крыма его не волнует и воссоединение полуострова с Россией было «аннексией». Также было заявлено, что Россия участвует в гражданской войне на Украине на стороне Донбасса. Никаких доказательств такому заявлению до сих пор нет.

Тем не менее на основании этих ложных заявлений были введены санкции против России. Москва ответила контрсанкциями. Все эти ограничительные меры до сих пор действуют.