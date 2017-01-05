Симферополь, 5 января, 2017, 14:17 — ИА Регнум. Сотрудники погранслужбы ФСБ задержали курьера, перевозившего 50 килограммов лекарств с территории Украины в Крым в своём автомобиле. Лекарства были спрятаны в обшивке дверей, под задним бампером, в нише, оборудованной под задней пассажирской дверью, в крышке и в боковых карманах багажника. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Республике Крым

49-летний курьер пытался ввезти лекарства в автомобиле Lexus RX 350 через автомобильный пропускной пункт Джанкой 31 декабря. «В обшивке дверей, под задним бампером, в нише, оборудованной под задней пассажирской дверью, в крышке и в боковых карманах багажника обнаружены тайники, в которых находилось около 50 кг лекарственных препаратов, — рассказали пограничники. — Из беседы с задержанным хозяином авто выяснилось, что сам он врач, работает в частной клинике в Киеве. На новогодние праздники поехал навестить мать, проживающую в Симферополе. Незадолго до поездки одна знакомая, узнав о его намерении отправиться в Крым, предложила заработать 500$ за перевозку на территорию полуострова партии медикаментов».

Задержанный пояснил, что подготовка автомобиля для провоза контрабанды в Крым проводилась в Херсоне «мастерами своего дела». Сомнений в успехе не было, поскольку «профессионалы» «заряжают» машины и для поездок в Польшу.

Названия изъятых медпрепаратов в пресс-службе крымского погрануправления корреспонденту ИА REGNUM сообщить не смогли, поскольку вся партия на данный момент находится в Экспертно-криминалистическом центре МВД Республики Крым. Дальнейшей судьбой курьера будут заниматься правоохранительные органы после завершения экспертизы.